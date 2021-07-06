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MLB／年度MVP已不夠 紅襪教頭：應該為大谷創造新獎項

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
紅襪教頭柯拉（Alex Cora）盛讚大谷翔平本季的表現，已經不是MVP可以形容。 路透社
紅襪教頭柯拉（Alex Cora）盛讚大谷翔平本季的表現，已經不是MVP可以形容。 路透社

天使今天與紅襪隊展開3連戰，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）盛讚大谷翔平本季的表現，已經不是MVP可以形容，「我們應該為他創造新的獎項。」

今天是美國時間7月5日，大谷翔平度過27歲生日，此役擔任先發第2棒、指定打擊出賽，明天則要擔綱先發投手，紅襪將見識投手大谷與打者翔平的能耐。

柯拉今天賽前被問及大谷本季的表現是否值得年度MVP，柯拉表示，「大谷當然是年度MVP候選，但我認為我們應該為他創造新的獎項，他是不同的生物，這是自貝比魯斯後不曾在大聯盟看到的表現，他不是最佳打者、也不是最佳投手，但他是最佳球員。」

柯拉表示，他對大谷印象最深的是，同時要做好投、打備戰的難度很高，但他能在大聯盟投打兩端都有這樣的表現，「老實說，我們確實對他的表現心生敬畏。」

柯拉表示，現在面對大谷的打擊，就像面對楚奧特（Mike Trout），必須很小心，但還是必須遵照擬定策略與他對決。

紅襪 大谷翔平 大聯盟

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