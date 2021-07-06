快訊

直播／疫苗預約系統將上線 唐鳳說明操作步驟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平確定明星賽雙刀出鞘 只差哪1局登板

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
執掌美聯明星隊兵符的光芒教頭凱許確定將讓大谷在明星賽雙刀出擊。 美聯社
執掌美聯明星隊兵符的光芒教頭凱許確定將讓大谷在明星賽雙刀出擊。 美聯社

大谷翔平在明星賽以投手、野手雙料入選，成為大聯盟史上第一人，執掌美聯明星隊兵符的光芒教頭凱許（Kevin Cash）也確定將讓他雙刀出擊，問題只剩要打幾打席、擔任先發或中繼投手。

天使今天出紅襪隊賽前，總教練麥登（Joe Maddon）受訪證實此事，他說：「細節還沒決定，但結論就是大谷會投球。」

麥登已與凱許聊過，比起要不要讓大谷投球，雙方聊的更多的是要讓大谷在哪一局上場投球。麥登表示，「大谷也會很有興趣在明星賽二刀流，所以我們不會攔阻，我們會幫他找出最好的方式。」

麥登表示，「先發或中繼？要打幾打席？有很多方式可以運作，也別忘了他還有全壘打大賽要打，還有很多事情要做。」

大谷在球迷票選中以美聯先發指定打擊勝出，球員、教練、總管投票產生的替補及投手名單，則在5席先發投手正好排名第5上榜，將當大谷「1日教頭」的凱許，也決定在明星賽讓他雙刀出擊。

大谷翔平

延伸閱讀

中職／這題好難！大谷凱倫談大谷翔平 ：實力天差地遠

MLB／追「棒子爺」紀錄有難度 大谷翔平仍有望挑戰年度MVP

MLB／大谷翔平從XL變3XL 曹竣崵：天使找到使用說明書

MLB／傳承火腿11號球衣 達比修期待明星賽與大谷翔平對決

相關新聞

MLB／大谷翔平確定明星賽雙刀出鞘 只差哪1局登板

大谷翔平在明星賽以投手、野手雙料入選，成為大聯盟史上第一人，執掌美聯明星隊兵符的光芒教頭凱許（Kevin Cash）也確...

MLB／年度MVP已不夠 紅襪教頭：應該為大谷創造新獎項

天使今天與紅襪隊展開3連戰，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）盛讚大谷翔平本季的表現，已經不是MVP可以形容，「我們應該...

MLB／投手大谷打者翔平 皆入選明星賽

「打者翔平」先一步入選明星賽，「投手大谷」昨天跟上腳步，在美聯明星隊投手上榜，大谷翔平成為大聯盟史上第一位以投手、野手雙...

MLB／明星賽沒有薛則？隊友搖頭苦笑叫屈：太荒唐

大聯盟明星賽最後名單出爐，其中國聯先發投手陣容卻不見三屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）名諱，這讓本屆首次入圍的隊友透納（Trea Turner）與索托（Juan Soto）都備感詫異，直言

MLB／響尾蛇國慶日又輸巨人 近58戰慘吞50敗

大聯盟本季賽事過半，響尾蛇隊成為最慘球隊，今天在主場又以2：5不敵巨人隊，不但吞下對戰3連敗，也是近8戰第7敗，不但在國...

MLB／洋基後援投手格林「完美一局」 雙重賽扳回一城

經過雙重賽首戰的慘敗，洋基球團可不能接受一日雙敗，要求陣中最穩的後援投手格林（Chad Green）加班，他一口氣接手最後的3局一分未失，還上演一次「完美一局」，終場就以4：2擊敗大都會。 洋基

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。