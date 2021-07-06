MLB／大谷翔平確定明星賽雙刀出鞘 只差哪1局登板

大谷翔平在明星賽以投手、野手雙料入選，成為大聯盟史上第一人，執掌美聯明星隊兵符的光芒教頭凱許（Kevin Cash）也確定將讓他雙刀出擊，問題只剩要打幾打席、擔任先發或中繼投手。

天使今天出紅襪隊賽前，總教練麥登（Joe Maddon）受訪證實此事，他說：「細節還沒決定，但結論就是大谷會投球。」

麥登已與凱許聊過，比起要不要讓大谷投球，雙方聊的更多的是要讓大谷在哪一局上場投球。麥登表示，「大谷也會很有興趣在明星賽二刀流，所以我們不會攔阻，我們會幫他找出最好的方式。」

麥登表示，「先發或中繼？要打幾打席？有很多方式可以運作，也別忘了他還有全壘打大賽要打，還有很多事情要做。」

大谷在球迷票選中以美聯先發指定打擊勝出，球員、教練、總管投票產生的替補及投手名單，則在5席先發投手正好排名第5上榜，將當大谷「1日教頭」的凱許，也決定在明星賽讓他雙刀出擊。