MLB／明星賽沒有薛則？隊友搖頭苦笑叫屈：太荒唐

大聯盟明星賽最後名單出爐,其中國聯先發投手陣容卻不見三屆塞揚獎得主薛則(Max Scherzer)名諱,這讓本屆首次入圍的隊友透納(Trea Turner)與索托(Juan Soto)都備感詫異,直言:「這太荒唐了。」

lol imagine thinking Max Scherzer and his 2.10 ERA aren’t All-Star worthy https://t.co/18pMU1EOzZ

自2018年後,國民首次有3名球員以上入選全明星賽,這3人分別為透納、索托與近期手感火燙的史瓦柏(Kyle Schwarber),令人意外的是,連續七屆入選明星賽的塞揚強投薛則竟然落選,不論球員或球迷皆表示不解。

透納表示:「太荒唐了,如果他不是全明星球員,一定是哪裡搞錯了。」索托也在一旁苦笑著搖頭,記者Matt Wetrich就列出本季三振數超過100,且防禦率低於2.10的投手,其中唯一沒有入選明星賽的僅有薛則一人。

36歲的薛則本季仍維持高檔,戰績7勝4敗防禦率2.10,並在94.1局中製造127次三振,每局被上壘率僅0.848,然而先發陣容最後一位名額卻被洛磯隊馬奎茲(German Marquez)奪走,他本季繳出相對較差的3.62防禦率、99.1局中投出94次三振,但由於聯盟保障每一隊至少有一名球員因而入選,然而這卻中斷了薛則的連續7屆入選紀錄。

Pitchers with 100+ strikeouts and a 2.10 ERA or better this season:



Jacob deGrom*

Kevin Gausman*

Brandon Woodruff*

Zack Wheeler*

Max Scherzer



*Made the All-Star team