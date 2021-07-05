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MLB／明星賽沒有薛則？隊友搖頭苦笑叫屈：太荒唐

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
國民隊薛則， 美聯社
國民隊薛則， 美聯社

大聯盟明星賽最後名單出爐，其中國聯先發投手陣容卻不見三屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）名諱，這讓本屆首次入圍的隊友透納（Trea Turner）與索托（Juan Soto）都備感詫異，直言：「這太荒唐了。」

自2018年後，國民首次有3名球員以上入選全明星賽，這3人分別為透納、索托與近期手感火燙的史瓦柏（Kyle Schwarber），令人意外的是，連續七屆入選明星賽的塞揚強投薛則竟然落選，不論球員或球迷皆表示不解。

透納表示：「太荒唐了，如果他不是全明星球員，一定是哪裡搞錯了。」索托也在一旁苦笑著搖頭，記者Matt Wetrich就列出本季三振數超過100，且防禦率低於2.10的投手，其中唯一沒有入選明星賽的僅有薛則一人。

36歲的薛則本季仍維持高檔，戰績7勝4敗防禦率2.10，並在94.1局中製造127次三振，每局被上壘率僅0.848，然而先發陣容最後一位名額卻被洛磯隊馬奎茲（German Marquez）奪走，他本季繳出相對較差的3.62防禦率、99.1局中投出94次三振，但由於聯盟保障每一隊至少有一名球員因而入選，然而這卻中斷了薛則的連續7屆入選紀錄。

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