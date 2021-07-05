中職／這題好難！大谷凱倫談大谷翔平 ：實力天差地遠

富邦悍將隊陳凱倫即將成為「三寶爸」，老婆肚子裡懷著雙胞胎女兒，他期待復賽後能把這份開心的心情帶到球場上；身為「大谷凱倫」的他，也碰上大谷翔平相關的提問，直呼「這個問題真的有點難」。

陳凱倫等了6年才迎來兒子出生，兒子「哈哈」目前1歲多，日前再向球迷報告好消息。陳凱倫表示，「產檢時知道是雙胞胎，只是不知道是男是女，後來看到是女生真的很開心，還泛淚。」

想要的女兒一次來一雙，陳凱倫有甜蜜的煩惱，包括接下來車上要安裝三個安全座椅，都讓夫妻倆費盡心思，加上現在疫情期間，出入醫院產檢也會有比較多擔憂，陳凱倫說：「多多少少會擔心，因為會跟比較多人接觸，但也要相信防疫團隊。」

目前賽季碰到因疫情延賽，陳凱倫談到調整狀況，他表示透過訓練能了解自身狀況，但對球的應付、臨場反應還是需要透過比賽才知道，這是比較煩惱的部分，加上年紀已屬中生代，他自認沒辦法和年輕學弟相比，每天想辦法把狀態、體能維持住比較重要。

陳凱倫生涯曾3度在球隊被打爆的情況下登板，合計投2.2局、失2分，防禦率6.75，最快球速125公里，最近一次為2020年5月7日，只用1球就讓林立敲出雙殺打，不僅球迷喊他「大谷凱倫」，隊友也因他的黝黑膚色用台語虧他「黑塔尼（音近似Ohtani）」。

而大谷翔平本季在大聯盟場上開轟不停，成為熱議話題，淋漓盡致展現「二刀流」實力，「大谷凱倫」也被問到怎麼看大谷翔平的表現。

陳凱倫表示，「雖然我是台灣歐塔尼，但他是大聯盟選手，實力真的天差地遠，他真的是很厲害的選手，要打到這種成績不容易，對我來說，我只是想辦法把我能做到的事百分之百去做。」