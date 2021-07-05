MLB／響尾蛇國慶日又輸巨人 近58戰慘吞50敗

大聯盟本季賽事過半，響尾蛇隊成為最慘球隊，今天在主場又以2：5不敵巨人隊，不但吞下對戰3連敗，也是近8戰第7敗，不但在國聯西區被遠遠被拋在墊底的位置，也是大聯盟唯一勝率不到3成的球隊。

響尾蛇在主場對決大聯盟戰績最佳的巨人隊，幾乎完全討不到便宜，4連戰奪下首勝後連輸3場，今天先發投手史密斯（Caleb Smith）投6局，被揮出5支安打包括兩支全壘打，失5分吞敗，全隊氣氛繼續低迷。

響尾蛇5月3日擊敗洛磯隊，4連戰搶下3勝後，接下來連續18個系列戰都沒贏過，而且最近58場比賽輸了50場，目前戰績23勝63敗，勝率只剩2成67。

國聯西區三強鼎立，巨人53勝30敗，勝率6成39是大聯盟最高，道奇、教士隊在後緊咬，3隊至少都有50勝，彼此最大勝差只有4.5場。

反觀響尾蛇比5成勝率少了40勝，是大聯盟最慘數字，落後巨人多達31.5場勝差。

響尾蛇官網指出，適逢美國國慶，巨人、響尾蛇之戰賽後施放煙火，但響尾蛇打線沒有太多火力，直到5局下才出現全隊首安，第7局終於攻下全隊第1分。