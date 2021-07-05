籃球／PLG先辦選秀會 籃協：不能限制新秀參加其他選秀

台灣籃壇今年夏天百花齊放，包括邁入第二年的PLG、新職籃聯盟T1和SBL都將進行，中華籃協今天再發公告，要求各聯盟必須依照選秀指引內的各條文修訂選秀辦法，不能限制球員參加同年度的其他聯盟選秀。

中華籃協表示，為保障球員權益並維護學生籃球聯賽之宗旨，特研議「中華民國籃球協會聯盟選秀指引」，7月1日已召開理事會通過後公告施行，今天也正式發函給SBL、PLG、T1三聯盟，要求各聯盟必須依照選秀指引內之各項條文修訂選秀辦法，不得限制球員參加同年度其他聯盟選秀，也不得在其他聯盟議約期限內要求獲選球員依期報到，藉以提升聯盟對於球員權益的重視。

PLG已公告聯盟選秀辦法，本月22日就將舉辦新人選秀會，中華籃協今天正式去函告知，依照選秀指引不得限制報名選秀球員同年度不得參加其他聯盟選秀，經選秀獲選球員如同時參加其他聯盟選秀獲選，在議約期限內也不得要求該球員必須依期報到，也會同時要求T1及SBL均按照上述規範辦理。

中華民國籃球協會表示，聯盟選秀指引同步適用國內SBL、PLG、T1三大聯盟，未來SBL及T1公告選秀辦法時，各項條文也須遵守選秀指引內各項規範。

PLG上周已公告2021年新人選秀會名單，總計有66人報名，50人符合資格，其中來自UBA新科冠軍政大「雄鷹」男籃的洪楷傑除報名PLG選秀，另也報名大陸CBA選秀會。