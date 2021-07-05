MLB／洋基後援投手格林「完美一局」 雙重賽扳回一城
經過雙重賽首戰的慘敗，洋基球團可不能接受一日雙敗，要求陣中最穩的後援投手格林（Chad Green）加班，他一口氣接手最後的3局一分未失，還上演一次「完美一局」，終場就以4：2擊敗大都會。
洋基、大都會的「地鐵大戰」系列賽最終戰，此役擔綱游擊手的烏謝拉（Gio Urshela）2局就掃出3分砲，助球隊取得3：0領先，4局雖然阿隆索（Pete Alonso）以2分彈欲吹響反擊號角，不料卻成為大都會的最後反攻，因為洋基要讓後援投手格林投完最後3局。
格林於5局下登板，以2個三振、1個飛球出局結束大都會攻勢，6局續投又有三上三下的表現，7局他繼續留在場上，甚至僅花9球就三振掉3名打者，完成「完美一局（Immaculate Inning）」。
合計格林主投最後3局，一人都沒機會上壘，並送出6次三振，並重現開季時隊友金恩（Michael King）的完美一局，他有機會接手近期表現荒腔走板的查普曼（Aroldis Chapman），成為陣中新的終結者。
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