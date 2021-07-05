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MLB／明星賽名單出爐 紅襪5人入選最多

中央社 / 紐約4日綜合外電報導
紅襪5人入選明星賽，包括波賈茲(左起)、馬丁尼茲、狄佛斯都入列。 美聯社
紅襪5人入選明星賽，包括波賈茲(左起)、馬丁尼茲、狄佛斯都入列。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB明星賽名單出爐，洛杉磯天使的日籍好手大谷翔平投、打2身分都入選，寫下紀錄；而波士頓紅襪這次有5人入選，是2009年以來最多的一次。

今天擊出本季個人第31支全壘打的大谷翔平，是本屆34位首度入選全明星賽的其中1人，其他還包括德州遊騎兵的賈西亞（Adolis Garcia）、邁阿密馬林魚左投羅傑斯（Trevor Rogers）等，是全明星賽連續第3年至少有30位選手初登場。

波士頓紅襪這次有5人入選，包括指定打擊馬丁尼茲（J.D. Martinez）、先發投手伊佛迪（Nathan Eovaldi），後援投手巴恩斯（Matt Barnes），其他還有游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）、三壘手狄佛斯（Rafael Devers）。

休士頓太空人、多倫多藍鳥各有4人獲選。

大谷翔平在球員、總教練、教練的票選中，以121票入選美聯投手之林；而他先前已被球迷票選為美聯的先發指定打擊。

美聯投手陣容還包括拿下272票的紐約洋基球星柯爾（Gerrit Cole），以及分別有199票和192票的芝加哥白襪雙雄林恩（Lance Lynn）、羅登（Carlos Rodon）。

克里夫蘭印地安人的畢伯（Shane Bieber）也入選，但因傷勢問題，將和洛杉磯天使獲選為先發外野手的楚勞特（Mike Trout）、華盛頓國民獲選為替補外野手的舒瓦伯（Kyle Schwarber）一樣，錯過明星賽。

國家聯盟投手群方面，紐約大都會王牌迪格隆（Jacob deGrom）囊括321票，名列第一。其他入選的還包括舊金山巨人的高斯曼（Kevin Gausman）、密爾瓦基釀酒人的柏尼斯（Corbin Burnes）和伍德魯夫（Brandon Woodruff），及聖地牙哥教士的達比修有。

迪格隆目前防禦率是史上最低的0.95，但他預定7月11日為大都會先發。因此不打算在7月13日的明星賽投球。

近來表現掙扎的紐約洋基終結者柴普曼（Aroldis Chapman）、白襪的韓德瑞克斯（Liam Hendriks）、紅襪的巴恩斯（Matt Barnes）在美聯後援投手之列。芝加哥小熊的金布羅（Craig Kimbrel）、釀酒人的海德（Josh Hader）和教士的梅蘭森（Mark Melancon）將是國聯牛棚投手。

美聯替補球員還包括坦帕灣光芒捕手祖尼諾（Mike Zunino）、奧克蘭運動家一壘手歐爾森（Matt Olson）、太空人二壘手阿圖維（Jose Altuve）及游擊手柯利亞（Carlos Correa），還有印地安人三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez），外野手有巴爾的摩金鶯的馬林斯（Cedric Mullins）、太空人的布蘭特利（Michael Brantley）和遊騎兵的賈西亞。

MLB為確保各隊都至少有1名球員參加，還挑選了伊佛迪、遊騎兵的吉布生（Kyle Gibson）、西雅圖水手的菊池雄星、太空人的普力斯（Ryan Pressly）、底特老虎喬治．蘇鐸（Gregory Soto）等幾位投手，加上多倫多藍鳥游擊手畢歇特（Bo Bichette）、明尼蘇達雙城指定打擊克魯茲（Nelson Cruz）、遊騎兵外野手蓋洛（Joey Gallo）、天使一壘手華爾希（Jared Walsh）。

被選為替補選手的還有費城費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、洛杉磯道奇一壘手曼西（Max Muncy）、教士二壘手克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）、國民游擊手透納（Trea Turner）、小熊三壘手布萊恩（Kris Bryant)、道奇外野手貝茲（Mookie Betts）、匹茲堡海盜外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）。

MLB也選了明星賽地主科羅拉多洛磯的投手馬奎斯（German Marquez）、聖路易紅雀的雷耶斯（Alex Reyes）、邁阿密馬林魚的羅傑斯（Trevor Rogers）、費城人的惠勒（Zack Wheeler），和亞特蘭大勇士二壘手阿比斯（Ozzie Albies）、舊金山巨人游擊手克勞福（Brandon Crawford）、亞利桑那響尾蛇內野手艾士可巴（Eduardo Escobar）、國民外野手璜．蘇鐸（Juan Soto）、道奇外野手泰勒（Chris Taylor）。

34名首度參加明星的選手中，僅賈西亞、和羅傑斯是菜鳥球員。藍鳥的小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr. ）以22歲3.5個月之齡，成為入選參加明星賽最年輕的球員。

明星賽名單有許多球員並不在美國50個州出生，包括7人來自多明尼加、5人來自委內瑞拉、3人來自日本、2人來自古巴；另外，荷屬阿魯巴、澳洲、加拿大、古拉索、波多黎各球員各有1人。

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