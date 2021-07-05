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MLB／追「棒子爺」紀錄有難度 大谷翔平仍有望挑戰年度MVP
大谷翔平今（5日）敲出本季第31轟，追平由松井秀喜寫下的日本球員最單季最多轟紀錄，雖然難以挑戰由「棒子爺」邦茲（Barry Bonds）寫下的半季39轟紀錄，但綜合他的打擊與投球表現，仍是美聯年度MVP的有力競爭者。
大谷翔平本季打擊大爆發，除了以31轟遙遙領先全聯盟外，更成為聯盟第27位在明星賽前完成31轟壯舉的球員，距離明星賽開打天使僅剩6場比賽，要追平邦茲的半季39轟有難度，但如果再打進3發全壘打（34轟），有機會躋身半季全壘打數中歷史前7名。
《CBS》專欄作家史奈德（Matt Snyder）指出，由於隊友楚奧特（Mike Trout）因傷缺陣，累積成績要爭奪MVP實屬不易，大谷眼下的競爭者僅剩藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），雖然後者展現出令人期待的全能打擊表現，但聯盟目前能「投打二刀流」作出穩定貢獻的，只有大谷翔平一人。
大谷翔平本季打擊三圍 .278/ .366/ .707，唯一需要挑毛病的就是僅選到36次的保送，不過瑕不掩瑜，有31發全壘打加成，長打率勇冠全聯盟；投球方面，12場先發中主投60局，送出83次三振與35次保送，防禦率3.60，每局被上壘率1.27，若下半季能繼續保持穩健的投球內容，有機會成為繼鈴木一朗後，第一位獲得美聯MVP的亞洲球員。
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