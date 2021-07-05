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MLB／誰說普荷斯老了？道奇本季最長9連勝就靠他

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
普荷斯7局上代打揮出安打，送回二壘上的隊友，也是此役的致勝打點。 路透
普荷斯7局上代打揮出安打，送回二壘上的隊友，也是此役的致勝打點。 路透

道奇隊41歲老將普荷斯Albert Pujols）再度證明價值，今天對國民隊之戰7局上關鍵安打攻下致勝分，幫助道奇5：1獲勝，也創本季最長9連勝紀錄。

道奇在6月25日被小熊隊4名投手聯手無安打比賽後，接下來9戰全勝，反觀小熊命運相反，在那場難得比賽後，竟然吞下9連敗。

國聯西區3強巨人、道奇、教士競爭激烈，道奇這次作客華府，不但4連戰橫掃國民，而且本季7場對戰全勝，國民要到明年才有機會報仇，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「這個周末很難受。」

道奇今天原定先發投手包爾（Trevor Bauer）涉嫌性暴力遭停賽，採用投手車輪戰，8人輪番上陣只被揮出8支安打、失1分，第5任投手普萊斯（David Price）投兩局無失分，本季第4勝（4勝0敗）到手。

普荷斯7局上代打，在一出局、二壘有人時，從國民先發投手羅斯（Joe Ross）揮出安打，幫助道奇2：1超前，維持領先優勢到終場。

普荷斯生涯第2132分打點出爐，史上仍居第3，前兩人是漢克阿倫2297分、貝比魯斯2214分，歷年對戰國民75場打擊率達3成45，攻下56分打點。

7局上先揮二壘打，再跑回致勝分的道奇游擊手勒克斯（Gavin Lux）說：「普荷斯每次站進打擊區，感覺就有好事要發生了。」

道奇 國民 普荷斯 Albert Pujols

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