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MLB／達比修有「魔球」怪異尾勁 戲耍打者引熱議
教士隊先發投手達比修有昨（4日）登板，其中面對費城人首棒打者赫雷拉（Odubel Herrera）投出的一顆縱向曲球引發熱議，也騙到赫雷拉出棒揮空，被網友戲稱為「魔球」。
Yu Darvish, Sick 79mph Curveball. 🤒 pic.twitter.com/yNC7Dw3ObW— Rob Friedman (@PitchingNinja) July 3, 2021
達比修向來就以「七彩變化球」著稱，昨役面對第一名打者赫雷拉，2好球時投出一顆面向打者的內角球，赫雷拉似乎以為這是變速球，預計會轉進好球帶而揮棒，沒想到這球卻直直往下掉，讓赫雷拉像是瞄準了一顆大壞球出手。
這球也被投手狂熱份子「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）捕捉，他上傳了該影片並表示：「達比修有的曲球十分噁心。」引發超過2500名觀眾按讚，並表示「太噁心了！」、「這揮棒像是在自衛」、「有！」。
雖然首局上演「魔球」戲碼，本場的達比修有後續狀況並不理想，合計主投6局失4分，其中挨了2發全壘打，教士該役也以2：4不敵費城人。
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