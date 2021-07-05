MLB／畢業生太優秀 花卷東高校賀大谷、菊池入選明星賽
大聯盟明星賽今天完整名單放榜，3名日本球員入列，達比修有、菊池雄星加入大谷翔平的行列，菊池、大谷這組花卷東高校的學長、學弟攜手進入明星賽，也讓大谷笑答：「高中監督會很開心吧！」
相差3歲的兩人，同樣來自花卷東高校，大谷的本季第16轟就是狙擊學長菊池，今年兩人都將迎來美職明星賽初體驗。
大谷憑藉票選美聯先發指定打擊最高票，先以打者身份入選，今天再於美聯投手搶下1席，菊池則作為水手代表，在大聯盟為確保每隊都有球員入選而特設的「MLB's picks」入選。
兩位優秀畢業生同時進入明星賽，花卷東高校臉書粉絲團也轉貼新聞，寫著：「畢業生的活躍，大谷翔平選手成為史上最初二刀流入選，菊池雄星也首度入選，花卷東高校在大聯盟明星賽實現共同出演，這是夢幻般的故事。」
得知與學長攜手入選，大谷表示，「我覺得很開心，高中監督也會很開心吧！」
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