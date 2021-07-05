MLB／看到普荷斯就有好事！致勝安建功 道奇橫掃國民9連勝

道奇作客國民四連戰最後一場，7局雙方仍以1：1戰平，老將普荷斯（Albert Pujols）上場代打建功，敲出勝利打點奠定勝基，終場道奇就以5：1四連戰橫掃國民，更取得近期的9連勝。

國民先發投手羅斯（Joe Ross）前6局表現出色，僅失1分並送出10次三振，第7局登板時體力下滑，遭拉克斯（Gavin Lux）敲出長打，三振一人後，再被代打的普荷斯敲進致勝分退場，接手的終結者漢德（Brad Hand）再被孟西（Max Muncy）補上一支二壘安打，該局國民丟了2分，也丟了獲勝機會。

道奇今日為牛棚日，派出後援投手克里文格（Garrett Cleavinger）登板先發，僅完成1局的投球工作便下場，另外7名投手只有畢克福德（Phil Bickford）失分，聯手封鎖國民打線。國民打線中透納（Trea Turner）、史瓦柏（Kyle Schwarber）皆因傷未能上場，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）面對打線陣容的傷兵滿營，他表示這是一個艱難的週末，但球隊還是得繼續向前看。

終場道奇以四連戰橫掃國民，更豪取9連勝，總教練羅伯茲（Dave Roberts）特別稱讚老將普荷斯的表現，「只要看到他站上打擊區，感覺就會有好事發生。」