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MLB／前田健太6局飆本季新高10K 雙城勝皇家止5連敗
雙城隊先發投手前田健太本季狀況低迷，今（5）日面對皇家總算撥雲見日，投出6局無失分，附帶10次三振成績，助球隊最終以6：2勝出，也拿下本季第4勝。
前田健太賽後透露自己今天投的每一球很有效率，並表示能走出前幾場低潮的主因很簡單，就是積極進攻好球帶，不但投出本季新高的10次三振，僅出現1次的保送也足見前田控球的改善。
而雙城打線也給予相當支援，前三棒阿拉耶茲（Luis Arraez）、波蘭柯（Jorge Polanco）與拉拿克（Trevor Larnach）都有單場雙安的表現，前田下場時的7局便打下5：0領先，雖然9局後援投手羅布雷斯（Hansel Robles）遭遇亂流失2分，好在最後一刻回神三振索勒（Jorge Soler）結束比賽，也守下前田健太本季的第4勝。
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