MLB／勇士明天的先發投手代打敲再見安 馬林魚教頭驚呆
勇士隊今天上演驚天逆轉，9局下攻下4分追平，10局下代打敲出再見安打的弗瑞德（Max Fried），是明天的先發投手，今天先用打擊幫助球隊以8：7擊敗馬林魚隊。
弗瑞德明天擔任先發投手出戰海盜隊，今天球隊准許他晚點再到球場，好讓他可以獲得充足休息。
勇士以3：7進入9局下，為了追分啟用2位代打、1位代跑，如願以7：7逼平，也面臨板凳已沒人手可用的狀況。
總教練史尼克（Brian Snitker）說：「我們為了9局追分，感覺用光了坦克裡所有戰力，還好板凳上還有像弗瑞德這樣的子彈。」
弗瑞德去年在國聯塞揚票選居第5，賽前的本季打擊率2成63、生涯打擊率1成89，10局在馬林魚故意保送擠成滿壘時上場代打，一棒敲出再見安打，成為勇士隊史第一位代打敲安送回再見分的投手。
馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）坦言被驚呆，「我真的很訝異他當時的揮棒，他確實是位很棒的打者。」
弗瑞德笑說：「我喜歡打擊，我在外野、一壘打球長大，這是我一直期待的事情，但當我知道自己將往投手發展後，從來沒想過會成為現實，所以今天有這樣的機會，我只是試著盡力把握住。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言