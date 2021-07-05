快訊

今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

英相強生今宣布如期大解封！把新冠當感冒 自己判斷風險

MLB／勇士明天的先發投手代打敲再見安 馬林魚教頭驚呆

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
勇士明天的先發投手弗瑞德用代打「熱身」，擊出再見安打後難掩興奮。 路透
勇士明天的先發投手弗瑞德用代打「熱身」，擊出再見安打後難掩興奮。 路透

勇士隊今天上演驚天逆轉，9局下攻下4分追平，10局下代打敲出再見安打的弗瑞德（Max Fried），是明天的先發投手，今天先用打擊幫助球隊以8：7擊敗馬林魚隊。

弗瑞德明天擔任先發投手出戰海盜隊，今天球隊准許他晚點再到球場，好讓他可以獲得充足休息。

勇士以3：7進入9局下，為了追分啟用2位代打、1位代跑，如願以7：7逼平，也面臨板凳已沒人手可用的狀況。

總教練史尼克（Brian Snitker）說：「我們為了9局追分，感覺用光了坦克裡所有戰力，還好板凳上還有像弗瑞德這樣的子彈。」

弗瑞德去年在國聯塞揚票選居第5，賽前的本季打擊率2成63、生涯打擊率1成89，10局在馬林魚故意保送擠成滿壘時上場代打，一棒敲出再見安打，成為勇士隊史第一位代打敲安送回再見分的投手。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）坦言被驚呆，「我真的很訝異他當時的揮棒，他確實是位很棒的打者。」

弗瑞德笑說：「我喜歡打擊，我在外野、一壘打球長大，這是我一直期待的事情，但當我知道自己將往投手發展後，從來沒想過會成為現實，所以今天有這樣的機會，我只是試著盡力把握住。」

勇士 馬林魚

延伸閱讀

MLB／查普曼挨轟砸鍋 洋基教頭：守護神位置要再討論

MLB／首度入選明星賽 菊池雄星挺過前兩季低潮說感謝

MLB／史上首見！不只打者翔平 大谷先發投手排第5入選明星賽

MLB／傻眼！砸到敏感人物 馬林魚投手1球遭驅逐

相關新聞

MLB／勇士明天的先發投手代打敲再見安 馬林魚教頭驚呆

勇士隊今天上演驚天逆轉，9局下攻下4分追平，10局下代打敲出再見安打的弗瑞德（Max Fried），是明天的先發投手，今...

MLB／柯爾、查普曼同場爆炸卻入選全明星 連洋基球迷都酸爆

洋基今（5日）與大都會展開雙重賽，首戰派出陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）登板，結果他僅投3.1局就被打6支安打失4分下場，雖然打線支援逃敗，末局上場救援的查普曼（Aroldis Chapman）卻徹底大爆炸，不但沒守住1分的領先，反倒與利提格（Lucas Luetge）被打下6分大局，終場就以5：10遭擊敗。

MLB／查普曼挨轟砸鍋 洋基教頭：守護神位置要再討論

洋基今天與大都會隊的雙重賽取得1勝1敗，但以5：10輸球的那一場實在太慘烈，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）只投3...

MLB／史上首見！不只打者翔平 大谷先發投手排第5入選明星賽

大谷翔平再「解鎖」一項史上第一人紀錄，今天明星賽公布替補及投手名單，大谷在先發投手5席入列，成為史上第一位在明星賽野手、...

MLB／大谷翔平31轟追平松井秀喜紀錄 只用他的一半場次

金鶯隊對大谷翔平的畏懼有理由，今天再遭他扛出459呎超大號全壘打，這是大谷本季第31轟，追平旅美前輩松井秀喜保有的亞洲球...

MLB／首度入選明星賽 菊池雄星挺過前兩季低潮說感謝

今年大聯盟明星賽將有3名日本球員齊聚一堂，達比修有5度入選最資深，大谷翔平、菊池雄星都是初體驗，菊池雄星今天得知消息坦言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。