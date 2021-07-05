MLB／勇士明天的先發投手代打敲再見安 馬林魚教頭驚呆

勇士隊今天上演驚天逆轉，9局下攻下4分追平，10局下代打敲出再見安打的弗瑞德（Max Fried），是明天的先發投手，今天先用打擊幫助球隊以8：7擊敗馬林魚隊。

弗瑞德明天擔任先發投手出戰海盜隊，今天球隊准許他晚點再到球場，好讓他可以獲得充足休息。

勇士以3：7進入9局下，為了追分啟用2位代打、1位代跑，如願以7：7逼平，也面臨板凳已沒人手可用的狀況。

總教練史尼克（Brian Snitker）說：「我們為了9局追分，感覺用光了坦克裡所有戰力，還好板凳上還有像弗瑞德這樣的子彈。」

弗瑞德去年在國聯塞揚票選居第5，賽前的本季打擊率2成63、生涯打擊率1成89，10局在馬林魚故意保送擠成滿壘時上場代打，一棒敲出再見安打，成為勇士隊史第一位代打敲安送回再見分的投手。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）坦言被驚呆，「我真的很訝異他當時的揮棒，他確實是位很棒的打者。」

弗瑞德笑說：「我喜歡打擊，我在外野、一壘打球長大，這是我一直期待的事情，但當我知道自己將往投手發展後，從來沒想過會成為現實，所以今天有這樣的機會，我只是試著盡力把握住。」