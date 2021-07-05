MLB／柯爾、查普曼同場爆炸卻入選全明星 連洋基球迷都酸爆

洋基今（5日）與大都會展開雙重賽，首戰派出陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）登板，結果他僅投3.1局就被打6支安打失4分下場，雖然打線支援逃敗，末局上場救援的查普曼（Aroldis Chapman）卻徹底大爆炸，不但沒守住1分的領先，反倒與利提格（Lucas Luetge）被打下6分大局，終場就以5：10遭擊敗。

自聯盟頒訂投手新制後，無法用油的柯爾轉速便有明顯下滑，這也使他的控球與揮空率不若以往，今天投了80球只撐3.1局，就被敲6支安打失4分，開季時一度創下聯盟紀錄的控制保送能力也完全喪失，送出3次保送和6次三振，在主場球迷的噓聲下黯然下場。

查普曼近況不佳。 美聯社

洋基在6局結束後取得5：4一分領先，教練團選擇派出近況不佳的查普曼關門，希望幫助他建立信心，沒想到首名打者阿隆索（Pete Alonso）大棒一揮，不但把比數追平，更讓場上的查普曼心態炸裂，確定救援失敗後，他接連投了觸身球與四壞球保送，一名打者也沒解決後下場，接手的利提格也無法守成，單局被敲4支安打再丟3分，也葬送了最後一絲的勝利曙光。

賽後柯爾的自責分率上升至2.91，近7場先發高達4.69，查普曼則暴漲至4.71，近7場更是可怕的16.88。然而尷尬的是，聯盟今日才宣布他們兩人雙雙入選今年全明星賽，這個結果就連自家球迷都不力挺，諷刺地說：「他們在全明星賽可以用黏性物質嗎？」