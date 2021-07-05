快訊

今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

英相強生今宣布如期大解封！把新冠當感冒 自己判斷風險

MLB／柯爾、查普曼同場爆炸卻入選全明星 連洋基球迷都酸爆

聯合新聞網 / 綜合報導
柯爾在無法用油之後球威不如以往。 美聯社
柯爾在無法用油之後球威不如以往。 美聯社

洋基今（5日）與大都會展開雙重賽，首戰派出陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）登板，結果他僅投3.1局就被打6支安打失4分下場，雖然打線支援逃敗，末局上場救援的查普曼（Aroldis Chapman）卻徹底大爆炸，不但沒守住1分的領先，反倒與利提格（Lucas Luetge）被打下6分大局，終場就以5：10遭擊敗。

自聯盟頒訂投手新制後，無法用油的柯爾轉速便有明顯下滑，這也使他的控球與揮空率不若以往，今天投了80球只撐3.1局，就被敲6支安打失4分，開季時一度創下聯盟紀錄的控制保送能力也完全喪失，送出3次保送和6次三振，在主場球迷的噓聲下黯然下場。

查普曼近況不佳。 美聯社
查普曼近況不佳。 美聯社

洋基在6局結束後取得5：4一分領先，教練團選擇派出近況不佳的查普曼關門，希望幫助他建立信心，沒想到首名打者阿隆索（Pete Alonso）大棒一揮，不但把比數追平，更讓場上的查普曼心態炸裂，確定救援失敗後，他接連投了觸身球與四壞球保送，一名打者也沒解決後下場，接手的利提格也無法守成，單局被敲4支安打再丟3分，也葬送了最後一絲的勝利曙光。

賽後柯爾的自責分率上升至2.91，近7場先發高達4.69，查普曼則暴漲至4.71，近7場更是可怕的16.88。然而尷尬的是，聯盟今日才宣布他們兩人雙雙入選今年全明星賽，這個結果就連自家球迷都不力挺，諷刺地說：「他們在全明星賽可以用黏性物質嗎？」

洋基 柯爾 查普曼

延伸閱讀

MLB／查普曼挨轟砸鍋 洋基教頭：守護神位置要再討論

洋基柯爾和道奇鮑爾 曾是最水火不容的ACE隊友

MLB／不加「油」不行？王牌柯爾遭打爆 洋基又被紅襪橫掃

MLB／轉速掉2017年後最低 柯爾坦言抽檢不舒服

相關新聞

MLB／柯爾、查普曼同場爆炸卻入選全明星 連洋基球迷都酸爆

洋基今（5日）與大都會展開雙重賽，首戰派出陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）登板，結果他僅投3.1局就被打6支安打失4分下場，雖然打線支援逃敗，末局上場救援的查普曼（Aroldis Chapman）卻徹底大爆炸，不但沒守住1分的領先，反倒與利提格（Lucas Luetge）被打下6分大局，終場就以5：10遭擊敗。

MLB／查普曼挨轟砸鍋 洋基教頭：守護神位置要再討論

洋基今天與大都會隊的雙重賽取得1勝1敗，但以5：10輸球的那一場實在太慘烈，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）只投3...

MLB／傳承火腿11號球衣 達比修期待明星賽與大谷翔平對決

達比修有相隔4年再進明星賽，他自述過去曾有段時間像是「地獄」，能在今年入選明星賽對他意義非凡，他也期待能與傳承了日職火腿...

MLB／史上首見！不只打者翔平 大谷先發投手排第5入選明星賽

大谷翔平再「解鎖」一項史上第一人紀錄，今天明星賽公布替補及投手名單，大谷在先發投手5席入列，成為史上第一位在明星賽野手、...

MLB／大谷翔平31轟追平松井秀喜紀錄 只用他的一半場次

金鶯隊對大谷翔平的畏懼有理由，今天再遭他扛出459呎超大號全壘打，這是大谷本季第31轟，追平旅美前輩松井秀喜保有的亞洲球...

MLB／首度入選明星賽 菊池雄星挺過前兩季低潮說感謝

今年大聯盟明星賽將有3名日本球員齊聚一堂，達比修有5度入選最資深，大谷翔平、菊池雄星都是初體驗，菊池雄星今天得知消息坦言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。