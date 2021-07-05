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MLB／查普曼挨轟砸鍋 洋基教頭：守護神位置要再討論

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
查普曼對大都會登板關門，一上場就挨追平轟，接著投出觸身、四壞保送，1個出局數都沒拿到就退場。 美聯社
查普曼對大都會登板關門，一上場就挨追平轟，接著投出觸身、四壞保送，1個出局數都沒拿到就退場。 美聯社

洋基今天與大都會隊的雙重賽取得1勝1敗，但以5：10輸球的那一場實在太慘烈，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）只投3.1局退場，查普曼（Aroldis Chapman）更面臨守護神位置不保危機。

洋基今天的雙重賽第1戰由柯爾先發，只投3.1局被敲6安打、失4分退場，洋基帶著5：4領先進入第7局，查普曼登板關門，面對首位打者阿隆索（Pete Alonso）就挨追平轟，接續投出觸身、四壞保送，1個出局數都沒拿到就退場。

查普曼搞出的鍋，最終洋基在這局爆量失血6分遭到逆轉，查普曼同場記上本季第3敗、第4次救援失敗。

輸球賽後，總教練布恩（Aaron Boone）的心情很凝重，直言：「這是一場糟糕的敗仗」。

談到查普曼挨轟的滑球，布恩說：「我不覺得那球有投到正確的位置」；查普曼是否續扛終結者？他回答：「我們會再討論，你們知道的，在這幾場比賽之後，那確實是需要聊聊的話題。」

柯爾也對自己的表現不滿意，「比賽只打7局，我掉了4分，確實是我讓球隊處於不利局面。」

諷刺的是，今天明星賽公布替補及投手名單，柯爾、查普曼雙雙入列，卻都繳出一場內容不佳的比賽，查普曼更是在紐約球迷的噓聲中狼狽退場。

查普曼 柯爾 洋基

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