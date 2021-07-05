MLB／傳承火腿11號球衣 達比修期待明星賽與大谷翔平對決

達比修有相隔4年再進明星賽，他自述過去曾有段時間像是「地獄」，能在今年入選明星賽對他意義非凡，他也期待能與傳承了日職火腿隊11號球衣的大谷翔平同場過招。

達比修本季拿下7勝3敗、防禦率2.65，在國聯投手榜單上榜，繼2017年後再進明星賽，這也是他生涯第5度入選。

達比修表示，2017年是他2015年進行TJ手術後首度進入明星賽，令他深受感動，而今年也有不同意義，「我這幾年來經歷了像是地獄一樣的時光，能在35歲這年再次入選明星賽，真的很開心。」

大谷在美聯指定打擊、投手雙料入選，對於與大谷的同場較勁，達比修回應：「我當然很期待可以成真，但這不是我們可以自己決定的。」

即便最終無緣對決，兩人可以同時入選明星賽就很具象徵意義，達比修說：「我不知道日本人有怎樣的感覺，我們曾待過同一支球隊，承接火腿11號球衣，所以我很期待與他一起入選明星賽，但不知道其他人是怎麼想的。」