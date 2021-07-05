MLB／首度入選明星賽 菊池雄星挺過前兩季低潮說感謝

今年大聯盟明星賽將有3名日本球員齊聚一堂，達比修有5度入選最資深，大谷翔平、菊池雄星都是初體驗，菊池雄星今天得知消息坦言開心爆了。

大谷日前先在先發野手票選以美聯指定打擊上榜，替補及投手名單由球員、教練、總管票選決定，大谷又於美聯先發投手搶下1席，達比修則在國聯先發投手突圍。

大聯盟為了確保每隊都有球員入選，特設「MLB's picks」，水手隊由菊池雄星代表入選。

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）先前已提過，將支持菊池入選明星賽，今天結果出爐，他正式通知菊池此事。

菊池表示，「首先，我真的超級開心聽到這個消息，更重要的是我想要感謝我的隊友、教練、家人，以及每位在這裡的人，不管高、低潮都支持著我，特別是我在這裡的前兩年。」

菊池旅美第一年繳出6勝11敗、防禦率5.46，去年的縮水賽季為2勝4敗、防禦率5.17，今年表現反彈，為球隊貢獻6勝3敗、防禦率3.18佳績，也獲得為水手出征明星賽的機會。