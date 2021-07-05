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MLB／追平松井秀喜好榮幸 大谷：目標是1轟1轟繼續打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平對於追上大前輩松井秀喜的紀錄感到榮幸。 美聯社
大谷翔平對於追上大前輩松井秀喜的紀錄感到榮幸。 美聯社

大谷翔平炸裂本季第31轟，追平前輩松井秀喜的紀錄，他賽後直呼榮耀，挨轟苦主艾許曼（Thomas Eshelman）對他表達高度敬意，「如果可以的話，我是希望我沒投那球。」

天使今天再度對金鶯取得再見勝，9局下拉加雷斯（Juan Lagares）在滿壘時敲出二壘打，成為致勝英雄；大谷單場4打數敲出1安打，在第3局砲轟先發投手艾許曼。

艾許曼表示，「他現在絕對是大聯盟最特別的選手，他所辦到的事情，過去從來沒有人做過，面對這樣的選手很有趣。」他也透露挨轟懊悔的心情，「我在第3局的滑球，掉的軌跡不如我的預期，如果可以的話，我會希望我沒投那球。」

大谷憑藉這一轟追平松井秀喜在2004年締造的31轟，並列亞洲球員在大聯盟單季最多轟紀錄，大谷賽後表示，「松井前輩是我從小就看到大的選手，能與這樣的選手並列，我感覺很興奮。」

大谷也說：「現在還只是上半季，就像我先前說的，我希望可以繼續1轟、1轟累加。」

松井秀喜當年在第159場出賽敲出第31轟，而大谷僅用78場打者出賽就追平，在明星賽前就敲31轟，天使教頭麥登（Joe Maddon）也很替他開心，「我很開心看到他現在狀態絕佳，即便錯過1球，還是能在下一次揮棒開轟。」

松井秀喜 大谷翔平 天使

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