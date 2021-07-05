MLB／史上首見！不只打者翔平 大谷先發投手排第5入選明星賽

大谷翔平再「解鎖」一項史上第一人紀錄，今天明星賽公布替補及投手名單，大谷在先發投手5席入列，成為史上第一位在明星賽野手、投手皆入選的球員。

明星賽先發野手由球迷票選產生，替補及投手名單則由球員、教練、總經理投票決定，大谷共拿下121票、正好排名第5，與272票的洋基隊柯爾（Gerrit Cole）、199票白襪隊林恩（Lance Lynn）及192票洛登（Carlos Rodon）、189票印地安人隊畢柏（Shane Bieber）入選先發投手席次。

大谷在野手、投手雙料入選，成為明星賽史上第一人，這是貝比魯斯（Babe Ruth）無緣挑戰的成就，因為明星賽於1933年開辦，而他在1920年後專職野手出賽。

教士隊達比修有則在國聯投手入選，加上大聯盟為了確保每隊都有至少1名入選球員的「MLB's picks」，水手隊菊池雄星也進入名單，今年共有3名日本球員參與明星賽，追平明星賽單屆最多日本球員紀錄。