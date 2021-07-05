MLB／大谷翔平31轟追平松井秀喜紀錄 只用他的一半場次
金鶯隊對大谷翔平的畏懼有理由，今天再遭他扛出459呎超大號全壘打，這是大谷本季第31轟，追平旅美前輩松井秀喜保有的亞洲球員單季最多轟紀錄，下一戰將在明天、美國時間7月5日，也就是他的27歲生日當天，面對紅襪隊尋求破紀錄。
天使隊今天以6：5擊敗金鶯，完成3連戰橫掃，金鶯9局上一度靠穆林斯（Cedric Mullins）的陽春砲取得5：4領先，但9局下沒取得任何出局數，拉加雷斯（Juan Lagares）在滿壘時敲出二壘打，送回2分和金鶯說再見。
大谷單場4打數1安打、吞下2K，第3局將一記78哩滑球撈成陽春砲，當時是將戰局扳成3：3的追平轟。
這一轟的擊球初速112.5哩、飛行距離459呎，這是大谷本季第4發450呎以上全壘打，追平藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、紅雀隊歐尼爾（Tyler O'Neill），全壘打榜上與小葛雷諾（27轟）的差距則擴大到4轟。
大谷以本季第78場打者出賽達成31轟，而松井在2004年的31轟賽季，是在第159場出賽達陣，大谷只用了他的不到一半場次，開轟效率超驚人。
大谷成為史上第10位在明星賽前就累積31轟的左打，也是美聯史上唯一在明星賽前就有31轟、12盜的球員。
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