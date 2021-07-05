MLB／大谷翔平轟出本季第31支全壘打 追平松井秀喜紀錄

美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今天擊出本季個人第31支全壘打，追平松井秀喜保持的日籍球員在聯盟單季最多轟紀錄。

美聯社報導，這場天使在主場迎戰巴爾的摩金鶯的比賽，3局下大谷翔平從艾薛門（Thomas Eshelman）手中，擊出距離459英尺（約139公尺）的大號全壘打，球的落點越過中外野全壘打牆外的榕樹叢。

這是他過去17場比賽所擊出的第14支全壘打，而這位二刀流球星也追平了松井秀喜在2004年創下，日籍球員在聯盟擊出單季最多支全壘打的紀錄。

於此同時，大谷翔平繼續擴大超越傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）的紀錄。貝比魯斯在1919年二刀流球季創下單季至少主投10場、29支全壘打的紀錄。

打擊屢創佳績的大谷翔平6日將在主場先發主投天使對波士頓紅襪的比賽，這將是他今年球季全明星賽於丹佛揭幕前的最後一次先發。大谷翔平上週首次入選大聯盟的全明星隊。