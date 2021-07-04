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MLB／大谷翔平沒球打 麥登：不能怪對手這麼做

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
天使隊大谷翔平。 路透
天使隊大谷翔平。 路透

天使今天以4：1擊敗金鶯隊，大谷翔平單場5打席3度被保送，包括兩次故意四壞，天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，不能怪對手的策略，而是天使必須找出對應之道，找出能保護大谷的方式。

金鶯此役對大谷戒慎恐懼，兩度在三壘有人、兩出局時選擇故意四壞保送大谷，也都成功避免再失分，擔任大谷下一棒的瑞登（Anthony Rendon）單場4支0、吞2K，未起到保護大谷的作用。

麥登表示，「瑞登現在的狀況不佳，你不能怪其他球隊這麼做，我們必須找到方法掩護。」

楚奧特（Mike Trout）因傷缺陣，少了他在下一棒保護，成了大谷頻頻被保送的主因，麥登對此表示，把強打者排在一起，確實可以避免被敬遠，但就算楚奧特歸隊，他們需要讓瑞登找回狀態，才是上上之策。

楚奧特因右小腿拉傷，從5月中就進入傷兵名單，日前放進60天傷兵名單，最快歸隊日為7月18日，要到明星賽後才能歸隊助陣。

天使 楚奧特 金鶯

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