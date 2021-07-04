MiLB／陳聖平敲2安帶打點 鄧愷威失6分吞敗

美職小聯盟響尾蛇隊低階1A的陳聖平今天5打數敲出2支安打，還帶有1分打點；舊金山巨人隊高階1A的投手鄧愷威則是先發僅投2局，被敲4支安打失6分，最終吞下敗投。

陳聖平今天先發擔任開路先鋒、守二壘，1局下遭到三振；2局下一壘有人時陳聖平敲出右半邊二壘安打，跑者再利用對方失誤跑回1分；4局下及6局下都擊出滾地球出局，8局下一、三壘有人時，陳聖平再敲安打，帶有1分打點。

總計陳聖平5打數敲出2支安打，包辦1分打點，目前出賽43場、打擊率1成96，另外同隊的林家正今天沒有出賽；最終響尾蛇隊低階1A以5比9不敵水手隊低階1A。

巨人隊高階1A的鄧愷威今天擔任先發投手，1局下1出局後就遇到亂流，投出2次保送後，被敲安打掉1分，再被狄亞士（Eduardo Diaz）轟出3分砲，接著再投出保送，不過送出三振後，壘上跑者盜壘失敗出局。

雖然2局上隊友幫忙打了3分形成平手，不過2局下鄧愷威被敲二壘安打，出現觸身球後捕手發生捕逸掉1分，再被敲安打失1分。鄧愷威僅先發投2局，被敲4支安打，投3次保送、2次三振，失掉6分，防禦率升到5.11。最終巨人隊高階1A以5比8不敵響尾蛇隊高階1A，鄧愷威吞下敗投。