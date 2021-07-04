MLB／兩度故意保送大谷 金鶯教頭：他現在處在不同境界

天使今天以4：1擊敗金鶯隊，大谷翔平單場5打席3度被保送，包括兩次故意四壞，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）賽後解釋，大谷現在處在與其他人不同境界，他因此選擇不讓他打。

金鶯昨天才敗在大谷的雙響砲與9局的關鍵跑壘，海德作役賽後就承認，幾乎是輸給了大谷一個人，今天面對他的打席，也明顯可見對他的敬畏。

大谷兩度在三壘有人、兩出局時被故意四壞，而金鶯兩次「閃」大谷決定都成功避免再度失分，擔任大谷下一棒的瑞登（Anthony Rendon）單場4支0、吞2K，未起到保護大谷的作用。

對於兩度故意四壞保送大谷，海德表示，「我認為大谷目前是大聯盟最佳打者，我只是希望避免失分。」

海德解釋，「並非對瑞登不敬，我在過去幾年也看過他打過許多重要安打，他是很優秀的打者，但對我來說，大谷現在打的是和我們其他人不同的比賽，而我們當時一壘是空著，我只是不希望看到他擊敗我們。」