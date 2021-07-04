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MLB／被大谷之力震懾 金鶯寧可3度保送他

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

昨天被大谷翔平的雙響砲加腳程虐爆，金鶯隊今天對他高度警戒，全場對決5打席對他保送3次，包括兩次故意保送，大谷此役2打數沒有安打，天使終場以4：1贏球。

大谷擔任先發第2棒、指定打擊出賽，第1局選到保送上壘，天使在這局靠2安打、2保送進帳2分，史塔西（Max Stassi）的雙殺打使得天使無緣攻下大局。

大谷第2局在三壘有人、兩出局時被故意保送，第6局又遇到三壘有人、兩出局時的場面，大谷再度被故意四壞請上一壘，他也露出苦笑，而金鶯的兩次「閃」大谷決定都成功避免再度失分，擔任第3棒的瑞登（Anthony Rendon）單場4支0、吞2K，未起到保護大谷的作用。

看著大谷沒球打，天使主場球迷噓聲四起，他的兩打數都是在壘上無人時，第5局擔任首位打者上場，擊出二壘方向滾地球出局，第8局則打成右外野飛球遭到接殺。

大谷本季已累積30轟，此役無緣挑戰追平松井秀喜的31轟亞洲球員最多轟紀錄，只能留待下一戰再叩關。

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