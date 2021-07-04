MLB／被大谷翔平圈粉 球評張本勳收起毒舌變關心

大谷翔平在大聯盟展現投打「二刀流」的活躍身影，不僅吸引球迷關注，就連日本球評「小辣椒」張本勳也收起過往的毒舌本色，直言自己因為大谷開始看美職，甚至擔心大谷，要他「少跑一點」。

效力天使隊的大谷翔平昨天對金鶯隊之戰敲出雙響砲，明星賽還沒開始就以衝上30轟，超越大前輩松井秀喜的日籍球員單季最多31轟紀錄只是時間問題。

「我不太想看美職，因為日本職棒更加重要。」過去對於美職常有辛辣批評的張本勳也一反常態：「但是最近大谷表現太活躍了，翻報紙去找他的報導變成一種樂趣。」

張本勳坦言自己過去認為大谷專注投球比較好，但看到目前表現也改變想法，「可能因為手術關係，現在投球揮臂比較短一點，有機會跟總教練麥登說的話，我會建議以打擊為主就好。」

而大谷昨天在9局先盜壘又連跑兩個壘包，衝回球隊再見分，也讓張本勳透露出擔心情緒，「少跑一點、少跳一點，會太累的。」