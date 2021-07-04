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MLB／道奇包爾停賽中誰扛先發？ 普萊斯願承擔

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
David Price。 美聯社
David Price。 美聯社

道奇投手包爾（Trevor Bauer）捲入性暴力醜聞，目前遭大聯盟停賽調查中，包含明天一戰在內，明星賽前將有兩場先發無法投，道奇正在找替代方案，35歲老將普萊斯（David Price）樂意當救火隊，「如果他們希望我先發，那絕對是我願意承擔下來的機會。」

普萊斯去年因疫情退出賽季，直到今年才真正披上道奇球衣作戰，春訓競爭先發輪值失利，本季出賽以後援為主，22場登板只有3場先發。

包爾的調查需要進行到何時，以及調查結果出爐後是否面臨懲處，道奇恐怕需要短期、長期的因應方案，至少在明星賽前他的表定兩場先發需要先找到代班人選。

媒體自然想到生涯以先發為主、2012年美聯塞揚普萊斯，他對此回應，「道奇一定會有計畫，我確信他們現在應該已經有4、5個方案了吧！」他表示，「如果結論是要我先發，那我就會先發。」

普萊斯坦言想念先發的日子，但本季在牛棚也很享受，他也認為季中突然要調整到先發投手的狀態，對他並非難事，「我過去沒碰過，現在擔任後援投手，手臂的負擔其實比先發時還重，這或許比每5天準備1場先發還具挑戰性，但我現在的手臂反饋很好，我也感覺很好。」

普萊斯確實在道奇的考慮選項內，根據總教練羅伯茲（Dave Roberts）的規畫，若確定由普萊斯扛下先發輪值一席，他理論上可在明天投2局，下一場投3到4局，預計在1個月內調整到先發投手出賽模式。

普萊斯 道奇 包爾

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