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MLB／好想要！水原一平開箱大谷抱枕 先掀球迷熱議

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
翻譯水原一平拿著大谷翔平抱枕亮相，引起球迷熱烈討論。圖／取自天使隊官方推特
翻譯水原一平拿著大谷翔平抱枕亮相，引起球迷熱烈討論。圖／取自天使隊官方推特

大谷翔平即將迎接27歲生日，天使隊也在他生日當天的賽事，準備大谷抱枕要送給進場球迷，今天由翻譯水原一平拿著抱枕實品亮相，先讓球迷陷入瘋狂。

周二賽事為美國當地時間7月5日，也是大谷的27歲生日，天使在5月底公布了6到9月的進場禮，其中就包括了7月5日一戰的「大谷枕頭」，當時就有球迷注意到可愛的設計，驚呼：「大谷的枕頭、T恤上都有好多臉喔！我喜歡！」

天使今天與球迷分享抱枕實體照，由水原一平拿著抱枕亮相，官方推特留言寫著：「睡得有型！周一（台灣時間周二）賽事前1萬4000名進場球迷將會收到大谷枕頭」

球迷的反應也很有趣，像是「可以睡在大谷上面」、「一平來的話有抱枕嗎？」、「我想要等身抱枕」、「這是唯一可以貼近大谷的方式」。

除了7月5日可以拿到大谷枕頭外，還會在8月31日的比賽發放：除此之外，7月16日的贈品為大谷翔平公仔，8月11為曾引起話題的滿版大谷翔平「笑死」T恤捲土重來。

大谷翔平

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