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MLB／投手大谷下一戰確定 27歲生日隔天登板
大谷翔平的下一場先發投球日期出爐，他將在周三於主場出戰紅襪隊，力求一掃前役先發只撐0.2局爆的窘境，這也預計將是他在明星賽前的最後一場先發，第三度挑戰本季第4勝、日美通算50勝。
在紐約打了3場比賽，「打者翔平」出盡鋒頭，「投手大谷」卻灰頭土臉，先發只投了0.2局、狂失7分退場，靠隊友9局攻下7分逆轉戰局，讓他躲過敗投。
天使總教練麥登（Joe Maddon）今天賽前宣布大谷的下一場投球日，確定將在休息5天後，於7日先發出戰紅襪。
天使周二展開與紅襪隊的3連戰，當天為當地時間7月5日（台北時間7月6日），也是大谷的27歲生日，當日進場觀眾將有印有滿滿大谷翔平的枕頭作為進場禮，而他將在年滿27歲的隔一天先發投球。
大谷在火腿隊5年摘下42勝，在大聯盟則累積7勝，近兩戰都挑戰日美通算50勝失利，下一戰將再次叩關。
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