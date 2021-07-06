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MLB／今日戰績表 馬林魚開中止道奇9連勝

聯合新聞網 / 整理
馬林魚阿法洛開轟助隊擊敗道奇。 美聯社
馬林魚阿法洛開轟助隊擊敗道奇。 美聯社

MLB今日戰績表

紅雀 5：3 巨人

道奇 4：5 馬林魚

白襪 5：6 雙城

勇士 1：11 海盜

印地安人 8：9 光芒

釀酒人 2：4 大都會

老虎 7：3 遊騎兵

費城人 13：3 小熊

紅人 6：2 皇家

紅襪 5：4 天使

國民 7：5 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:00 釀酒人 vs. 大都會

07:05 勇士 vs. 海盜

07:05 藍鳥 vs. 金鶯

07:10 印地安人 vs. 光芒

07:10 道奇 vs. 馬林魚

08:05 老虎 vs. 遊騎兵

08:05 費城人 vs. 小熊

08:10 白襪 vs. 雙城

08:10 紅人 vs. 皇家

08:10 運動家 vs. 太空人

08:38 紅襪 vs. 天使

09:40 洛磯 vs. 響尾蛇

09:45 紅雀 vs. 巨人

10:00 洋基 vs. 水手

10:10 國民 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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