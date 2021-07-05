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MLB／今日戰績表 道奇投手車輪戰勝國民拉出9連勝

聯合新聞網 / 整理
道奇投手普萊斯中繼4局獲勝投，球隊9連勝。。 路透
道奇投手普萊斯中繼4局獲勝投，球隊9連勝。。 路透

MLB今日戰績表

道奇 5：1 國民

釀酒人 0：2 海盜

教士 11：1 費城人

光芒 5：1 藍鳥

白襪 5：6 老虎

小熊 2：3 紅人

太空人 4：3 印地安人

馬林魚 7：8(10局) 勇士

大都會 10：5 洋基

大都會 2：4 洋基(雙重戰)

雙城 6：2 皇家

紅雀 2：3 洛磯

金鶯 5：6 天使

紅襪 1：0 運動家

遊騎兵 1：4 水手

巨人 5：2 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:05 紅雀 vs. 巨人

06:40 道奇 vs. 馬林魚

07:00 白襪 vs. 雙城

07:05 勇士 vs. 海盜

07:10 印地安人 vs. 光芒

07:10 釀酒人 vs. 大都會

08:05 老虎 vs. 遊騎兵

08:05 費城人 vs. 小熊

08:10 紅人 vs. 皇家

09:30 紅襪 vs. 天使

10:10 國民 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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