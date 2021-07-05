MLB／今日戰績表 道奇投手車輪戰勝國民拉出9連勝

洋基今（5日）與大都會展開雙重賽，首戰派出陣中王牌柯爾（Gerrit Cole）登板，結果他僅投3.1局就被打6支安打失4分下場，雖然打線支援逃敗，末局上場救援的查普曼（Aroldis Chapman）卻徹底大爆炸，不但沒守住1分的領先，反倒與利提格（Lucas Luetge）被打下6分大局，終場就以5：10遭擊敗。

2021-07-05 10:47