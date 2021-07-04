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MLB／今日戰績表 釀酒人打瘋了大勝海盜拉出11連勝

聯合新聞網 / 整理
釀酒人隊大勝海盜，拉出11連勝，右為釀酒人葉力奇回壘得分。 路透
釀酒人隊大勝海盜，拉出11連勝，右為釀酒人葉力奇回壘得分。 路透

MLB今日戰績表

大都會 8：3 洋基

光芒 3：6 藍鳥

教士 2：4 費城人

釀酒人 11：2 海盜

白襪 5：11 老虎

雙城 3：6 皇家

馬林魚 3：2 勇士

小熊 2：3 紅人

太空人 3：2 印地安人

紅襪 6：7(12局) 運動家

道奇 5：3 國民

紅雀 2：3 洛磯

金鶯 1：4 天使

遊騎兵 ： 水手

巨人 ： 響尾蛇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

23:05 道奇 vs. 國民

01:05 釀酒人 vs. 海盜

01:05 教士 vs. 費城人

01:07 光芒 vs. 藍鳥

01:10 白襪 vs. 老虎

01:10 小熊 vs. 紅人

01:10 太空人 vs. 印地安人

01:20 馬林魚 vs. 勇士

02:05 大都會 vs. 洋基

02:10 雙城 vs. 皇家

03:10 紅雀 vs. 洛磯

04:07 金鶯 vs. 天使

04:07 紅襪 vs. 運動家

04:10 遊騎兵 vs. 水手

07:05 大都會 vs. 洋基(雙重戰)

09:10 巨人 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

太空人

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