MLB／小葛雷諾成史上最年輕人氣王 名人堂老爸推特曬兒炫耀

藍鳥隊「星二代」強打小葛雷諾成為本屆明星賽人氣王，不僅讓老爸葛雷諾（Vladimir Guerrero）發文甚感驕傲，今日也帶著這榮耀敲出本季第27轟，避免被同日雙響達30轟的大谷翔平拉開差距，並帶領藍鳥以11：1大勝光芒。

小葛雷諾近期被剛出爐的6月MVP大谷搶走不少版面，全壘打與打點王寶座又相繼讓出，好在昨日以以22歲3個月又16天、高達75%的得票率成為史上最年輕的明星賽人氣王一吐怨氣，今日對光芒也有4之2、3分打點的好表現，第七局的2分砲則是本季第27轟，不過仍落後大谷2支，69分打點緊追剛以70分超越他的紅襪三壘手狄佛斯(Rafael Devers)，另外打擊率0.338則小幅落後太空人外野手布蘭特利(Michael Brantley)，暫居美聯打擊「三亞王」。

看到兒子獲得明星賽票王肯定， 3年前入選名人堂的老爸葛雷諾沒放過機會在推特上「曬兒」，po出當年帶小葛雷諾參與明星賽的照片，寫下「當你還是小鬼時常和我一起參加明星賽，如今你成為史上最年輕的明星賽人氣王，我是驕傲的老爸！」

When you were a little kid you used to go with me to the all star game, today you become the youngest player ever to lead the MLB in all star voting.



I’m a proud dad! #VG27 pic.twitter.com/dvNdAHFWZe — Vladimir Guerrero (@VladGuerrero27) July 2, 2021

藍鳥在小葛雷諾的帶領下此戰火力全開，12支安打高效灌了11分，落後10分的光芒最後棄械投降，派出野手菲力斯（Brett Phillips）在第8局生涯首次登板投球，雖然第一球就飆出94英哩速球，但隨後開始搞怪，用多樣投球姿勢投出不到50英哩的「小便球」，甚至一度發生投手犯規，最後以1局被敲2安2保送丟1分結束任務，為比賽增添不少樂趣。

.@Brett_Phillips8 first time on the mound was a real treat. 🤣 pic.twitter.com/gwhoG1LFdr — Cut4 (@Cut4) July 3, 2021