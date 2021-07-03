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MLB／小葛雷諾成史上最年輕人氣王 名人堂老爸推特曬兒炫耀

聯合新聞網 / 綜合報導
小葛雷諾成明星賽最年輕人氣王，名人堂老爸葛雷諾沒放過機會在推特曬兒。 截圖自葛雷諾推特
小葛雷諾成明星賽最年輕人氣王，名人堂老爸葛雷諾沒放過機會在推特曬兒。 截圖自葛雷諾推特

藍鳥隊「星二代」強打小葛雷諾成為本屆明星賽人氣王，不僅讓老爸葛雷諾（Vladimir Guerrero）發文甚感驕傲，今日也帶著這榮耀敲出本季第27轟，避免被同日雙響達30轟的大谷翔平拉開差距，並帶領藍鳥以11：1大勝光芒。

小葛雷諾近期被剛出爐的6月MVP大谷搶走不少版面，全壘打與打點王寶座又相繼讓出，好在昨日以以22歲3個月又16天、高達75%的得票率成為史上最年輕的明星賽人氣王一吐怨氣，今日對光芒也有4之2、3分打點的好表現，第七局的2分砲則是本季第27轟，不過仍落後大谷2支，69分打點緊追剛以70分超越他的紅襪三壘手狄佛斯(Rafael Devers)，另外打擊率0.338則小幅落後太空人外野手布蘭特利(Michael Brantley)，暫居美聯打擊「三亞王」。

看到兒子獲得明星賽票王肯定， 3年前入選名人堂的老爸葛雷諾沒放過機會在推特上「曬兒」，po出當年帶小葛雷諾參與明星賽的照片，寫下「當你還是小鬼時常和我一起參加明星賽，如今你成為史上最年輕的明星賽人氣王，我是驕傲的老爸！」

藍鳥在小葛雷諾的帶領下此戰火力全開，12支安打高效灌了11分，落後10分的光芒最後棄械投降，派出野手菲力斯（Brett Phillips）在第8局生涯首次登板投球，雖然第一球就飆出94英哩速球，但隨後開始搞怪，用多樣投球姿勢投出不到50英哩的「小便球」，甚至一度發生投手犯規，最後以1局被敲2安2保送丟1分結束任務，為比賽增添不少樂趣。

太空人 貼圖 得票率

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