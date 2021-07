MLB／小葛雷諾成史上最年輕人氣王 名人堂老爸推特曬兒炫耀

藍鳥隊「星二代」強打小葛雷諾成為本屆明星賽人氣王,不僅讓老爸葛雷諾(Vladimir Guerrero)發文甚感驕傲,今日也帶著這榮耀敲出本季第27轟,避免被同日雙響達30轟的大谷翔平拉開差距,並帶領藍鳥以11:1大勝光芒。

小葛雷諾近期被剛出爐的6月MVP大谷搶走不少版面,全壘打與打點王寶座又相繼讓出,好在昨日以以22歲3個月又16天、高達75%的得票率成為史上最年輕的明星賽人氣王一吐怨氣,今日對光芒也有4之2、3分打點的好表現,第七局的2分砲則是本季第27轟,不過仍落後大谷2支,69分打點緊追剛以70分超越他的紅襪三壘手狄佛斯(Rafael Devers),另外打擊率0.338則小幅落後太空人外野手布蘭特利(Michael Brantley),暫居美聯打擊「三亞王」。

看到兒子獲得明星賽票王肯定, 3年前入選名人堂的老爸葛雷諾沒放過機會在推特上「曬兒」,po出當年帶小葛雷諾參與明星賽的照片,寫下「當你還是小鬼時常和我一起參加明星賽,如今你成為史上最年輕的明星賽人氣王,我是驕傲的老爸!」

When you were a little kid you used to go with me to the all star game, today you become the youngest player ever to lead the MLB in all star voting.



I’m a proud dad! #VG27 pic.twitter.com/dvNdAHFWZe