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MLB／今日戰績表 大谷雙響本季聯盟首位30轟打者

聯合新聞網 / 整理
大谷單場雙響成本季首位30轟打者，明星賽前就30發全壘打更是亞洲第一人。 路透社
大谷單場雙響成本季首位30轟打者，明星賽前就30發全壘打更是亞洲第一人。 路透社

MLB今日戰績表

教士 3:4(10局) 費城人

道奇 10:5 國民

釀酒人 7:2 海盜

大都會 vs. 洋基(延賽)

光芒 1:11 藍鳥

白襪 8:2 老虎

小熊 1:2 紅人

太空人 6:3 印地安人

馬林魚 0:1 勇士

雙城 4:7 皇家

紅雀 9:3(10局) 洛磯

金鶯 7:8 天使

紅襪 3:2(10局) 運動家

巨人 11:4 響尾蛇

遊騎兵 4:5(10局) 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 大都會 vs. 洋基

03:07 光芒 vs. 藍鳥

04:05 教士 vs. 費城人

04:05 釀酒人 vs. 海盜

04:10 白襪 vs. 老虎

04:10 雙城 vs. 皇家

04:10 馬林魚 vs. 勇士

04:10 小熊 vs. 紅人

07:15 太空人 vs. 印地安人

07:15 紅襪 vs. 運動家

09:10 紅雀 vs. 洛磯

10:07 金鶯 vs. 天使

10:10 遊騎兵 vs. 水手

10:10 巨人 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

太空人

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