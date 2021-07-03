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MLB／今日戰績表 大谷雙響本季聯盟首位30轟打者
MLB今日戰績表
教士 3:4(10局) 費城人
道奇 10:5 國民
釀酒人 7:2 海盜
大都會 vs. 洋基(延賽)
光芒 1:11 藍鳥
白襪 8:2 老虎
小熊 1:2 紅人
太空人 6:3 印地安人
馬林魚 0:1 勇士
雙城 4:7 皇家
紅雀 9:3(10局) 洛磯
金鶯 7:8 天使
紅襪 3:2(10局) 運動家
巨人 11:4 響尾蛇
遊騎兵 4:5(10局) 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 大都會 vs. 洋基
03:07 光芒 vs. 藍鳥
04:05 教士 vs. 費城人
04:05 釀酒人 vs. 海盜
04:10 白襪 vs. 老虎
04:10 雙城 vs. 皇家
04:10 馬林魚 vs. 勇士
04:10 小熊 vs. 紅人
07:15 太空人 vs. 印地安人
07:15 紅襪 vs. 運動家
09:10 紅雀 vs. 洛磯
10:07 金鶯 vs. 天使
10:10 遊騎兵 vs. 水手
10:10 巨人 vs. 響尾蛇
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