MLB／不是亂碼 麥登用了34個字母超浮誇讚大谷

大谷翔平又寫下一次不可思議的比賽，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）已經誇到不知道怎麼誇，今天以8：7擊敗金鶯隊賽後，用了34個字母的單字稱讚大谷。

大谷今天炸裂雙響砲，達陣單季30轟，而第9局的盜壘加兩個壘包的跑壘，更為天使搶下再見分。

大谷本季話題不斷，麥登幾乎場場都要談到他，今天在他瘋狂演出率隊贏球後，再次被問到要如何形容他的表現，麥登回答：「我不知道，supercalifragilisticexpialidocious嗎？應該是吧？」

這個神奇單字出自電影「歡樂滿人間（Mary Poppins）」的主題曲，有譯為「超級酷斃宇宙世界霹靂無敵棒」。

大谷靠腳程跑回再見分後躺在地上高舉雙手。 美聯社

麥登表示，大谷的表現真的是前所未聞的，有能力把所有球打成全壘打，也能耐心選到保送，在壘上也展現積極的跑壘，看他的每場比賽都很不可思議，而這就是全明星級選手的表現。