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MLB／達陣30轟開心 大谷點名9局跑壘更有價值

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷此暫再當英雄，而他賽後評價此役，認為9局下的跑壘比兩支全壘打更有價值。 路透社
大谷此暫再當英雄，而他賽後評價此役，認為9局下的跑壘比兩支全壘打更有價值。 路透社

大谷翔平單場雙響砲加9局的關鍵跑壘，在天使隊8：7再見勝金鶯隊之戰再當英雄，而他賽後評價此役，認為9局下的跑壘比兩支全壘打更有價值。

天使今天一度以2：6落後，大谷的表現完全帶動氣勢，此役4打數敲出2安打都是全壘打，第3局先敲陽春砲，第4局再敲逆轉兩分砲，天使以7：6短暫領先。

挨轟苦主亞金（Keegan Akin）賽後被問到大谷的全壘打卻笑了，「那傢伙是不同的生物，他現在狀況真的太好，感覺面對他不管投什麼，都無法解決他。」

大谷靠雙響砲達陣30轟，跟進2004年敲出31轟的松井秀喜，成為史上第二位單季30轟的亞洲球員，而現在還只打了剛好半季的81場比賽。

大谷表示，30轟是一個里程碑，很開心自己可以完成，「但整場比賽看下來，最後那個盜壘和兩個壘包的跑壘更有價值。」

大谷在9局保送上壘，其實在瑞登（Anthony Rendon）的打席就已闖上二壘，但因他的揮棒妨礙守備而不算，在金鶯高度戒備的情況下仍持續盜二壘，成功跑出第12盜。

大谷也坦承，有了第一次盜壘成功卻不算的狀況下，確實讓後續盜壘難度增加，捕手也在警戒，但比起期望連續安打出現，先站上二壘有更高的機會搶下1分，所以他還是繼續嘗試盜壘。

天使 金鶯

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