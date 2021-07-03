MLB／「他一個人擊敗我們」 金鶯教頭對大谷已無話可說

天使今天打到9局下靠再見安打以8：7擊敗金鶯隊，大谷翔平貢獻雙響砲、跑回3分，包括天使的再見分，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）賽後也說：「他幾乎是一個人擊敗了我們。」

大谷翔平前一場出賽先發投0.2局、失7分，靠隊友在9局狂灌7分逆轉贏球，大谷也躲過敗投；今天回到主場作戰，大谷用球棒揮別在投手丘上的失意，4打數敲出2安打都是全壘打，本季已敲30轟在全壘打榜上獨走。

大谷在第9局7：7的打席獲得保送，第一次盜上二壘因隊友的揮棒妨礙守備而沒了，退回一壘的他嘗試再跑，第12盜還是到手，進占得點圈，而瓦許（Jared Walsh）的右外野安打打得強勁，也減少守備處理時間，大谷靠腳程全力跑回這一分終結比賽。

大谷表示，「那球打得很強勁，我沒有100%的把握，但我毫不懷疑我應該要該全速嘗試跑回這一分。」

天使連兩戰贏得精彩，大谷指出，前一場自己被打爆，是靠隊友幫自己打回來，所以今天他也很努力想要回報。

海德賽後力讚大谷，「他具備所有條件，他是目前地表上最燙打者，不只是敲安打、敲長打，而是深遠全壘打，就算保送他，他也會盜壘，他的力量加上速度，現在狀況又正好，對上他真的是極大的挑戰。」

海德認證這場比賽就是輸給大谷，「他幾乎是一個人擊敗了我們，真的是一位很優秀的選手，我不知道該說什麼了。」