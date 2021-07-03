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MLB／兒子想見塔提斯 弗里曼入選明星賽有交辦事項

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
勇士隊球星弗里曼第5度入選明星賽，這回身負讓兒子與教士超級新星塔提斯見面的重任。 美聯社
勇士隊球星弗里曼第5度入選明星賽，這回身負讓兒子與教士超級新星塔提斯見面的重任。 美聯社

勇士隊球星弗里曼（Freddie Freeman）進入明星賽先發名單，完成兒子的交辦事項，他笑說：「我兒子唯一要我做的事，就是入選明星賽，讓他可以跟塔提斯（Fernando Tatis Jr.）見面。」

大聯盟昨天公布由球迷票選決定的明星賽先發名單，弗里曼在國聯一壘手勝出，他在今天賽前受訪，聊到入選明星賽的心情，暴露兒子查理最愛的球員不是自己，而是教士隊新星塔提斯。

「查理一定會很享受這次明星賽，這是最重要的事，我很高興可以入選，這樣查理就能與其他球員碰面。」弗里曼笑說：「我的孩子對明星賽比我還興奮，這就是最令我感到興奮的事。」

這是塔提斯生涯首度入選明星賽，弗里曼則是5度入選明星賽，這回身負讓兒子與塔提斯見面的重任，他說：「這真的很酷，5度入選是很特別的事，但我還是比較興奮我兒子可以再一次去明星賽啦！」

塔提斯 弗里曼

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