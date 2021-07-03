MLB／現代神獸！大谷30轟破貝比魯斯紀錄 還用腳程救了天使

大谷翔平持續寫下誇張紀錄，今天面對金鶯隊炸裂雙響，半季已敲30轟，突破貝比魯斯（Babe Ruth）保持的二刀流賽季最多轟紀錄，還用腳程跑回天使的再見分，用成績證明自己就是現代神獸。

天使今天回到主場出戰金鶯，打到9局下以8：7贏球，大谷再度讓全場瘋狂，4打數敲出2安打都是全壘打，第3局先敲陽春砲，第4局再掃兩分砲，以30轟在全壘打榜上獨走，就連再見分都全是他的戲。

大谷翔平9局下在7：7時上場打擊，滿場MVP呼聲中被保送上壘，再跑出本季第12盜，瓦許（Jared Walsh）敲出安打，大谷一路狂奔回到本壘，跑回天使的再見分，他也興奮躺在地上高舉雙手。

距離松井秀喜的31轟亞洲球員單季最多轟紀錄，大谷只差1步，而現在賽季才僅進行一半，破紀錄幾乎沒有懸念。

大谷成為史上第一位在明星賽前敲30轟的亞洲球員，也改寫楚奧特（Mike Trout）保有的28轟隊史明星賽前最多轟紀錄。

大谷成為史上第一位在明星賽前敲30轟的亞洲球員。 美聯社

誇張紀錄還在後頭，單季投10場以上的二刀流賽季，最多轟紀錄原是1919年貝比魯斯保持的29轟，大谷今天第2打席先用29轟追平，第3打席再敲30轟刷新，將貝比魯斯擠落史冊第2位。

今天是天使本季第81場比賽，大谷成為美聯史上第一位在前81場就敲30轟、10盜的球員，國聯則有1998年索沙（Sammy Sosa）、2009年普荷斯（Albert Pujols）。