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MiLB／鄭浩均初登板 新人聯盟中繼好投飆速150公里

中央社 / 台北3日電
洛杉磯道奇隊投手鄭浩均今天在新人聯盟完成美職生涯初登板。 圖／展逸行銷公司提供
洛杉磯道奇隊投手鄭浩均今天在新人聯盟完成美職生涯初登板。 圖／展逸行銷公司提供

洛杉磯道奇隊投手鄭浩均今天在新人聯盟完成美職生涯初登板，對克里夫蘭印地安人中繼投2局，讓打者6上6下、飆速150公里無失分，初登板就有不錯開始，球隊終場以4比3拿勝。

鄭浩均2019年加盟美職道奇隊，去年因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響小聯盟賽季取消，鄭浩均直到今天才有美職生涯初亮相機會。

美職新人聯盟賽事道奇隊今天與印地安人隊交手，兩隊2局打完道奇隊0比1落後，鄭浩均3局接手中繼，依序讓打者敲出三壘方向滾地球、二壘方向滾地球和右外野方向飛球出局。

鄭浩均4局續投先讓打者敲出投手方向滾地球出局，接著投出三振，再讓打者敲出游擊方向內野飛球出局；鄭浩均今天總計投2局沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速約150公里，表現亮眼。

鄭浩均4局投完退場，球隊3、4局都有拿下分數，4局打完道奇隊2比1領先，印地安人隊6局再起攻勢，靠著2分砲、超前比數。

道奇隊6局下靠著陽春砲再度扳平比數，8局再靠著四壞保送、接連2支安打送回致勝分，順利拿下比賽勝利，鄭浩均則是無關勝敗。

印地安人

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