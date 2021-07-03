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MLB／明星賽投不投？大谷翔平：讓教練決定怎麼用我
大谷翔平在票選中勝出，將以美聯先發指定打擊出戰明星賽，屆時是否同場投、打還是未知數，而他抱持開放態度，一切交由總教練決定。
大聯盟昨天公布明星賽先發票選名單，大谷在美聯DH無懸念勝出，旅美4年以來首度進入明星賽。大谷在今天受訪表示，「我的第一目標是幫助球隊贏球，只要我有好表現、幫助球隊獲勝，自然就會有機會被選進明星賽，這是所有棒球選手期待的舞台，也是至高的榮耀。」
大谷也很期待與其他球隊球星交流，「可以觀察這些頂尖選手，實際看他們的比賽，我覺得這絕對會有幫助。」
天使教頭麥登（Joe Mddon），以及將執掌美聯明星隊兵符的光芒教頭凱許（Kevin Cash），都不排斥讓大谷在明星賽秀雙刀，大谷對此也說自己會想投，但因為是以DH入選，所以他也不確定是否適合上場投球。
大谷表示，「身為一名球員，我們每個人都像是拼圖中的一塊，一切都交由總教練決定要怎麼使用我，這是我現在唯一能說的。」
麥登表示，讓大谷翔平參與全壘打大賽，再於明星賽秀雙刀，將有助於吸引原本並不關注棒球的球迷，這是他支持大谷同場投、打的原因，「在有限度內，最大化的讓翔平參與明星賽，這是正確的事。」
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