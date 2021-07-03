MLB／大谷雙響揮別0.2局爆陰影 明星賽前30轟亞洲第一人

才剛獲選6月美聯MVP，大谷翔平用全壘打預告7月也會很火燙，今天面對金鶯隊之戰前3打席已炸裂雙響砲，本季第29、30轟出爐，也讓他刷新楚奧特（Mike Trout）保持的明星賽前28轟隊史紀錄，更是亞洲第一人。

大谷翔平的前一場出賽，才剛經歷本季最慘一戰，投球只撐0.2局失7分退場，昨天與洋基的系列賽最終戰因雨延賽，天使今天回到主場作戰，面對金鶯先發投手亞金（Keegan Akin），大谷翔平擔任第2棒出賽。

大谷第1打席攻擊第1球92哩偏高直球遭到接殺，第2打席第1球又是92哩偏高直球，這回被他掃成右外野陽春砲，本季第29轟出爐。

Your new franchise leader in homers before the All-Star break 🙌 pic.twitter.com/KkHzlMaHmm — Los Angeles Angels (@Angels) July 3, 2021

亞金先發3局失4分退場，大谷的第3打席面對塔特（Dillon Tate），將96哩伸卡轟成逆轉兩分砲，幫助天使取得7：6領先，主場球迷又陷入瘋狂。

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天使隊史明星賽前最多轟紀錄，原為楚奧特2019年締造的28轟，大谷翔平的第29轟已確定改寫，天使官方推特放上影片，留言寫著：「您的新科明星賽前最多轟紀錄保持者出爐」，隨後馬上又以30轟改寫，而今年明星賽7月14日登場，大谷還有機會持續推進紀錄。

大谷翔平成為史上第二位單季30轟的日本球員，下一步將瞄準松井秀喜2004年在洋基隊締造的31轟，挑戰日本球員、亞洲球員在大聯盟單季最多轟紀錄。