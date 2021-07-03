MLB／傻眼！砸到敏感人物 馬林魚投手1球遭驅逐

馬林魚隊先發投手洛培茲（Pablo Lopez）今天只投1球就遭驅逐出場，全因砸到敏感人物，這記觸身球打到勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.），這已是他生涯第5次挨了馬林魚的觸身球，第2次被馬林魚先發投手第1球就砸人，雙方從2018年就結下樑子，讓裁判啟動高標執法。

今天勇士與馬林魚之戰從第1局就有戲，1局下洛培茲投出的第1球，就打在亞古納的左臂上，他馬上轉過頭去明顯不爽，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）也上場抗議。

勇士隊亞古納第2次被馬林魚先發投手第1球就砸人。 法新社

裁判聚集開會後，將洛培茲驅逐出場，因沒有明顯故意意圖的觸身球就被趕，這下驚動的是馬林魚陣營，總教練馬丁利（Don Mattingly）、投手教練史陶德邁爾（Mel Stottlemyre Jr.）與裁判爭執後也遭驅逐，馬林魚瞬間3人領到出場罰單。

裁判如此敏感有原因，大聯盟前一次有先發投手只投1球就遭驅逐出場，就發生在2018年8月，當時烏雷納（José Ureña）同樣是第1球就砸在亞古納身上，造成雙方板凳清空，烏雷納事後領到6場禁賽及罰款。

馬林魚對這樣的結果當然有不滿，官方推特放上裁判聚集場上開會的照片，嗆聲留言：「嘿！我們想到一個很糟的判決，來看看吧！」