MLB／傻眼！砸到敏感人物 馬林魚投手1球遭驅逐

馬林魚隊先發投手洛培茲(Pablo Lopez)今天只投1球就遭驅逐出場,全因砸到敏感人物,這記觸身球打到勇士隊亞古納(Ronald Acuña Jr.),這已是他生涯第5次挨了馬林魚的觸身球,第2次被馬林魚先發投手第1球就砸人,雙方從2018年就結下樑子,讓裁判啟動高標執法。

今天勇士與馬林魚之戰從第1局就有戲,1局下洛培茲投出的第1球,就打在亞古納的左臂上,他馬上轉過頭去明顯不爽,勇士總教練史尼克(Brian Snitker)也上場抗議。

勇士隊亞古納第2次被馬林魚先發投手第1球就砸人。 法新社

裁判聚集開會後,將洛培茲驅逐出場,因沒有明顯故意意圖的觸身球就被趕,這下驚動的是馬林魚陣營,總教練馬丁利(Don Mattingly)、投手教練史陶德邁爾(Mel Stottlemyre Jr.)與裁判爭執後也遭驅逐,馬林魚瞬間3人領到出場罰單。

裁判如此敏感有原因,大聯盟前一次有先發投手只投1球就遭驅逐出場,就發生在2018年8月,當時烏雷納(José Ureña)同樣是第1球就砸在亞古納身上,造成雙方板凳清空,烏雷納事後領到6場禁賽及罰款。

馬林魚對這樣的結果當然有不滿,官方推特放上裁判聚集場上開會的照片,嗆聲留言:「嘿!我們想到一個很糟的判決,來看看吧!」

"Hey, I have an idea for a really bad call. Watch this." pic.twitter.com/nwpBGsu937