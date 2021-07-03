MiLB／投完1場新人聯盟 劉致榮火速升上低階1A

台灣22歲旅美投手劉致榮昨天投完旅美生涯首戰，先發5局、失2分，紅襪球團對他的初登板表現留下好印象，火速從新人聯盟升上低階1A塞勒姆紅襪隊（Salem Red Sox），迎接新的挑戰。

劉致榮2019年10月以75萬美元簽約金與紅襪簽約，去年因疫情取消小聯盟，帳面成績因此空白整年，直到本季從新人聯盟展開賽季，昨天首度出賽，開賽連續解決7名打者、前兩局送出4K，最終雖因2支陽春砲丟掉2分，但整體表現不俗。

官網報導中指出，雖然劉致榮挨了兩轟，但整體表現仍算出色，也提到劉致榮當初與紅襪簽約時為「二刀流」好手，但紅襪較看好他在投球天賦，有養成好的先發投手潛能，決定讓他專注在投手丘上發展。

劉致榮目前在紅襪農場新秀排名第20，推估上大聯盟時間為2023年，生涯首戰投完就獲晉升，為旅美之路寫下好的開始。