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MLB／大谷翔平13轟奪6月MVP 點出打擊爆發關鍵在左腳

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷以生涯單月最佳的13轟笑納6月美聯MVP，對於本季大爆發的打擊表現，他點出關鍵在左腳。 歐新社
大谷以生涯單月最佳的13轟笑納6月美聯MVP，對於本季大爆發的打擊表現，他點出關鍵在左腳。 歐新社

大谷翔平再「解鎖」新成就，旅美4年首度獲選單月MVP，他以生涯單月最佳的13轟笑納6月美聯MVP，對於本季大爆發的打擊表現，他點出關鍵在左腳。

「投手大谷」6月拿下2勝0敗、防禦率4.94，「打者翔平」的成績更猛，敲出13轟、23分打點，打擊率3成09，爆炸性的表現出現在6月18到30日之間狂敲9轟，幾乎用全壘打在寫日記。

大谷成為史上第3位獲得單月MVP的日本野手，前兩人為2004年8月鈴木一朗、2007年7月松井秀喜。

大谷今天賽前受訪，詳談入選明星賽先發與生涯獲選單月MVP的心情，他回想6月一開始，其實打擊狀況不算絕佳，「我在6月初沒有太多全壘打，那時狀況感覺不是很好，但在6月下半段開始升溫。」

大谷指出，比起打擊技巧有何改變，更大的關鍵應是左腳，他因2019年季末左膝進行手術的關係，去年打擊時的左腳不是太有力量，而今年找回健康的左腳，讓他在施力上可以更無顧忌。

目前以28轟在全壘打榜上領跑，視野是否對準全壘打王？大谷回應，全壘打王不是自己的目標，但如果可以累積全壘打數會很棒，「因為我對自己有設下很高的目標，現在只有20多轟，如果要競爭全壘打王，我要打40、50轟吧！我現在還不到30轟，還需一轟一轟累積。」

大谷翔平

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