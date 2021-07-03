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MLB／張育成遭下放3A 大聯盟已無台將身影

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MLB／張育成遭下放3A 大聯盟已無台將身影

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台將張育成今天遭印地安人隊下放3A。 美聯社
台將張育成今天遭印地安人隊下放3A。 美聯社

昨天才剛替補掃出雙安，台將張育成今天遭印地安人隊下放3A，這也使得目前在大聯盟的台將人數為「0」。

印地安人今天有陣容異動，雷耶斯（Franmil Reyes）因腹內斜肌傷勢缺席35場，結束復健賽後於今天重返大聯盟，總教練法蘭柯納（Terry Francona）對於球員輪替也有新的想法，工具人兼替補一壘手將交給克萊門特（Ernie Clement ），張育成在隊內失去功用。

張育成本季在大聯盟出賽49場，累積108打數敲出19支安打、2轟，打擊率只有1成76，守備位置則從一壘、二壘、三壘到游擊都守過，最大的問題仍在於春訓令人期待的重砲身手，球季開打後卻無法展現。

本季台將僅有張育成、林子偉在大聯盟出賽過，林子偉只在雙城出賽1場、沒有打席，完成讓渡程序後回到3A，現在張育成也遭下放，大聯盟已無任何台將身影。

張育成 大聯盟 林子偉

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