MLB／一人抵整隊 大谷翔平經濟效益超過日幣240億
天使隊日籍好手大谷翔平今年以投打「二刀流」的身分在大聯盟球壇掀起風暴，根據日本關西大學名譽教授宮本勝浩計算，大谷今年引發的經濟效益更高達日幣240億1674萬元（約新台幣60億3058萬元）。
根據宮本勝浩的推算，大谷翔平在美國產生的直接經濟效應約日幣94億1886萬，而在日本國內的直接效應則約日幣17億元，加上周邊效益，美日兩地合計產稱的經濟效益突破日幣240億元。
大谷翔平橫跨美日兩國所產生的經濟效益，讓他一人抵整隊，2011年中日龍隊拿下「日本一」所產生的經濟效益約日幣219億元、2013年樂天隊奪冠的結果則是日幣230億元，而大谷翔平今年的年薪僅300萬美元（約新台幣8470萬元）。
宮本勝浩表示，這個驚人的數字可以證明大谷是位偉大的選手，而且假如沒有新冠肺炎的影響，不僅美國當地入場觀眾人數會增加，也會吸引不少日本球迷特地飛去觀戰，經濟效益的數字可能更高。
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