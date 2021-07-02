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MLB／擁抱錯誤投資傷口 大都會老闆守諾舉辦「博尼亞日」

聯合新聞網 / 綜合報導
博尼亞（Bobby Bonilla） 取自推特@barstoolsports
博尼亞（Bobby Bonilla） 取自推特@barstoolsports

入主大都會成為老闆、素有「美國對沖基金之王」的科恩（Steve Cohen）常在推特與鄉民互動，去年打包票說要舉辦「博尼亞（Bobby Bonilla）日」活動的如今真的要履行了！

博尼亞於2000年1月被大都會釋出，前一季他繳出.160打擊率和4轟18分打點的成績，當時他還有2年590萬合約尚未履行，球團同意自2011年起向博尼亞每年支付119萬元，期限長達25年，而非一次支付現金，而且他的年薪還包括8%的保證利率，意味著將持續到2035年，由於這筆合約太過荒謬，每年7月1日的發薪日也被球迷戲稱為「鮑比博尼亞日」。

這活動將與訂房網站《Airbnb》合作，球迷們可用250美元的價格在7月28日時享用大都會主場的一切設施，包括球隊健身房與盥洗室，甚至能在當天擔任開球嘉賓，不過這張門票先搶先贏。

對於這個提案，博尼亞本人也很有興趣：「我覺得他們在做很棒的事，我認識科恩一段時間了，曾一起共進晚餐，我們關係很好。」、「當時他有對我提出這個想法，我覺得這是很棒的點子。」

博尼亞現在58歲，他表示：「全世界都不記得我的生日，但沒有人會忘記7月1日，這天我收到的簡訊和電話比任何時候都多。」

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