MLB／擁抱錯誤投資傷口 大都會老闆守諾舉辦「博尼亞日」

入主大都會成為老闆、素有「美國對沖基金之王」的科恩(Steve Cohen)常在推特與鄉民互動,去年打包票說要舉辦「博尼亞(Bobby Bonilla)日」活動的如今真的要履行了!

博尼亞於2000年1月被大都會釋出,前一季他繳出.160打擊率和4轟18分打點的成績,當時他還有2年590萬合約尚未履行,球團同意自2011年起向博尼亞每年支付119萬元,期限長達25年,而非一次支付現金,而且他的年薪還包括8%的保證利率,意味著將持續到2035年,由於這筆合約太過荒謬,每年7月1日的發薪日也被球迷戲稱為「鮑比博尼亞日」。

這活動將與訂房網站《Airbnb》合作,球迷們可用250美元的價格在7月28日時享用大都會主場的一切設施,包括球隊健身房與盥洗室,甚至能在當天擔任開球嘉賓,不過這張門票先搶先贏。

對於這個提案,博尼亞本人也很有興趣:「我覺得他們在做很棒的事,我認識科恩一段時間了,曾一起共進晚餐,我們關係很好。」、「當時他有對我提出這個想法,我覺得這是很棒的點子。」

博尼亞現在58歲,他表示:「全世界都不記得我的生日,但沒有人會忘記7月1日,這天我收到的簡訊和電話比任何時候都多。」

Let’s take a vote .How about we have a Bobby Bonilla day every year .Hand him an oversized check and drive a lap around the stadium.Could be fun